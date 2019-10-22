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Erdoğan'dan harekâta devam sinyali

22.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye hareket etmeden önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin verdiği sözleri tutmaması durumunda "Barış Pınarı Harekâtı"na devam edebileceğinin işaretini verdi.

Erdoğan'dan harekâta devam sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı "Barış Pınarı Harekâtı" hakkında son durumu değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, 17 Ekim'de ABD ile varılan 120 saatlik çatışmasızlık mutabakatının bu gece TSİ 22.00'de dolduğunu hatırlattı.

"İlgili birimlerimiz sahadaki süreçleri takip ediyor" diyen Erdoğan, "ABD verdiği sözleri tutmazsa harekâtı kaldığımız yerden devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan kendisine gelen bilgiler uyarınca şu ana kadar 700 ila 800 YPG'linin alandan çekildiğini kaydeden Erdoğan, 1200-1300 kadarının da süratle çekileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı "Bunlar çıkmadan bu süreç bitmez" şeklinde konuştu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekâtı" ile Suriye'nin kuzeyinde bir "terör devleti" kurulmasına engel olduğunun altını çizen Erdoğan, "Böyle bir terör devletinin kurulmasına biz Türkiye olarak izin mi verelim? Bu atılan adımların tamamı Suriye'nin bölünmesi demek. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Biz bu kararlılığımızı şu ana kadar nasıl sürdürdüysek o şekilde sürdüreceğiz" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Putin ile görüşmesinin bu konuya yoğunlaşacağını belirtti ve özellikle geçen hafta ABD ile varılan mutabakatın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin mevcudiyetini sonlandırmak için atılması gereken diğer adımları masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Erdoğan Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birlikteliğinin korunması konusunda mutabık olduğunun altını çizdi ve "Harekât ile Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru engellenmiştir" dedi.

"Silahlar ABD tarafından gönderildi"

Basın mensuplarının çatışmasızlık durumunun son saatlerine yaklaşılırken sahadaki son duruma dair sorularını da yanıtlayan Erdoğan, YPG unsurlarının çekilme sırasında beraberlerinde taşıyabildikleri kadar silah götürdüklerini, ancak taşıyamadıklarını da geride bıraktıklarını söyledi.

"Biz tırlarca silah, mühimmat, araç, gereç tespit etik ve bunlar görüştüğümüz ABD tarafından gönderildi" diyen Cumhurbaşkanı, "Bunları getirmek kolaydı ama çıkarmak kolay değil" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca tespit edilen silahların Türkiye tarafından toplanacağının altını çizdi.

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Harekâtın bilançosu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güdümündeki Suriyeli muhaliflerden oluşan Suriye Milli Ordusu'nun 9 Ekim'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı "Barış Pınarı Harekâtı"na, Washington ve Ankara arasındaki mutabakat ile 17 Ekim'de 120 saatlik bir ara verilmişti.

Erdoğan'ın aktardığı son verilerine göre harekâtta şu ana kadar 775 YPG mensubu "etkisiz hale getirildi."

Harekâtta yedi TSK mensubu hayatını kaybederken, Milli Suriye Ordusu da 79 kayıp verdi. Suriye'den Türkiye'ye atılan ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan havan topu saldırılarında da 20 sivil yaşamını yitirdi.

DW/ÇÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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