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Erdoğan'dan hasta ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

CUMHURBŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve SMA hastası Dilan Kardelen Demir'i hastanede ziyaret etti.

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve SMA hastası Dilan Kardelen Demir'i hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'ndaki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası 17 yaşındaki Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(FOTOĞRAF)

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