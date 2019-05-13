Gereğini biz de yapacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu lehinde slogan atılan ve pankart açılan spor karşılaşmalarını takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız" dedi.

Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel Beyoğlu İftarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunlar yanlış yolda ama bunu biz düzelteceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bitmedi, bakıyorsunuz aynı şekilde kapalı spor salonu. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin 23 Nisan'daki sloganvari ifadelerini orada insanlara söylettiriyorlar. Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız. Bunlara eyvallah diyemeyiz" diye konuştu.