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Erdoğan'dan "Her şey çok güzel olacak" tepkisi

13.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu lehinde slogan atılıp pankart açılan spor karşılaşmalarıyla ilgili "Bunların hepsi kayda giriyor.

Erdoğan'dan "Her şey çok güzel olacak" tepkisi

Gereğini biz de yapacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu lehinde slogan atılan ve pankart açılan spor karşılaşmalarını takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız" dedi.

Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel Beyoğlu İftarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunlar yanlış yolda ama bunu biz düzelteceğiz" dedi.

Erdoğan, "Bitmedi, bakıyorsunuz aynı şekilde kapalı spor salonu. Bu statları biz yaptık biz. Kapalı spor salonunda beyefendinin 23 Nisan'daki sloganvari ifadelerini orada insanlara söylettiriyorlar. Bunların hepsi kayda giriyor. Gereğini biz de yapacağız. Bunlara eyvallah diyemeyiz" diye konuştu.

"Sanatçı dalkavukluk yapmaz"

CHP'li İmamoğlu'nun kampanya sloganı hâline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesini sosyal medyada paylaşan sanatçıları da eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde yine bu süreç içerisinde sanatçılarımızın arasına da bunlar nifak tohumları ektiler ve sanatçılarımıza tehdit salladılar. Bay Kemal, biz Afrin'de şehitlerimizi, bir kısmı o zaman sağ, bir kısmı daha sonra şehit oldu, onları sanatçılarımızla ziyarete gittiğimizde ne diyordu, söylemedik laf mı bıraktı sanatçılara, her şeyi söyledi. Ama biz bunların hepsine aklıselim ile sadece sabrettik. İnanıyorum ki sanatçı sanatıyla zaten bunlara gereken cevabı bulunduğu alanlarda her zaman verdi, veriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama benim de söyleyecek bir lafım var, kusura bakmasınlar. Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı hâlde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz? Ne ile izah edeceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları da biz baş göz ederiz, onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız" diye ekledi.

DW,DHA/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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