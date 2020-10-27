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Erdoğan'dan Hollandalı Siyasetçi Wilders'a Suç Duyurusu

27.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Cumartesi günü sosyal medyada Erdoğan’ın bir karikatürünü paylaşarak “terörist” ifadesini kullanmıştı

Erdoğan'dan Hollandalı Siyasetçi Wilders'a Suç Duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders hakkında kendisine sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Avrupa’nın en iddialı aşırı sağcı siyasetçilerinden Wilders Cumartesi günü sosyal medyada Erdoğan’ın bir karikatürünü paylaşarak “terörist” ifadesini kullanmıştı. Wilders dün yayınladığı Türkiye bayraklı batan bir gemi betimlemesinin altında “Güle güle @RTErdogan. Türkiye NATO’dan atılsın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Erdoğan’ın avukatları, söz konusu paylaşımlarda doğrudan Cumhurbaşkanı hedef alındığından Türkiye mahkemelerinin konuyla ilgili yargı yetkisi bulunduğunu söyleyerek Ankara’da suç duyurusunda bulundu.

Haberde ayrıca avukatların, sadece Cumhurbaşkanı değil aynı zamanda devletin siyasal yapısının da Wilder’in ifadelerinde hedef noktası olduğunu ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceğini belirttikleri kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli Wilders, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yazdığı yazıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alarak atılı suçu alenen işlemiştir. Sosyal medya sitesi aracılığıyla birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup suçun nitelikli hali ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede şüpheli hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

Hollanda’da göçmen karşıtı siyasi görüşleriyle de bilinen Wilders’le AKP hükümeti arasındaki uyuşmazlık bir süredir devam ediyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Wilders’in Cumartesi günü yayınladığı mesajın ardından Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada Wilders ile ilgili olarak "Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi" diyerek Avrupa’yı “faşist zihniyetli şımarık politikacılarına 'dur' demeye” çağırmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli de Wilders’ın terör örgütleriyle “karanlık bağları” olduğunu ileri sürdü.

Hollanda’da Müslüman karşıtı yorumları nedeniyle nefret suçundan yargılanan Wilders 2011 yılında suçsuz bulunmuştu. Wilders söz konusu davada İslam’ı Nazi hareketine benzeterek Kuran’ın yasaklanması çağrısında bulunması nedeniyle yargılandı.

Faslılar’a yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle de ifade veren Wilders geçen ay temyiz mahkemesi kararıyla suçsuz bulundu.

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