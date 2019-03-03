Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e sert sözler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri kapsamında Ordu’da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, Saadet Partisi’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Naim Şahin’i hedef aldı. 2011-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Şahin'e, ismini vermeden yüklenen Erdoğan, “Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir” şeklinde konuştu.

Seçim kampanyasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, "Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne de dostluğumuz olur. Seni alacağım, belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım, sonra seni milletvekili yapacağım, sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın, sattıktan sonra da utanmadan, sıkılmadan ve kalkacaksın sağda solda pazarlamaya yelteneceksin” ifadelerini kullandı.