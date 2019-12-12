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Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul Tepkisi

12.12.2019 20:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerine değinerek bu projenin yakın zamanda başlatılacağını söyledi

Erdoğan’dan İmamoğlu’na Kanal İstanbul Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerine değinerek bu projenin yakın zamanda başlatılacağını söyledi. Çevre uzmanları, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılması planlanan bu yapay kanalın kentin ekosistemini alt üst edeceğini savunuyor.

İstanbul’un Avrupa yakasında, Karadeniz’den Marmara Denizi’ne uzanan 45 km’lik yapay bir kanal açılmasının planlandığı projenin tamamlanmasının yaklaşık 12 milyar dolar tutacağı ve 5 ila 6 yıl süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, projenin fazla maliyetli ve çevresel açıdan yıkıcı olacağını savunarak Kanal İstanbul projesinin başlatılmamasını talep etti ve hatta bu konu üzerinde bir referandum çağrısı yaptı.
Perşembe günü yaptığı konuşma sırasında, projeye yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, İmamoğlu’na da seslenerek, “Şimdi Kanal İstanbul’a da karşı çıktılar. Çıkmış belediye başkanları, diyor ki: ‘Kanal İstanbul buraya uymaz’. Sen otur, işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin” şeklinde konuştu.

Erdoğan ayrıca projenin yakın zamanda ihaleye açılacağını aktardı.

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