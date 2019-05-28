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Erdoğan'dan 'İstanbul'un fethi' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü mesaj yayımlayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü mesaj yayımlayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin çağ kapatıp çağ açtığını, siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştirdiğini ve tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, fethin yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

"Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline gelmiştir. Her köşesinde tarihin izlerini barındıran, eşsiz eserleriyle geçmiş ile günümüzü buluşturan nadide şehrimiz, kahraman ecdadımızın mirası olan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletlerimizin de timsalidir. Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan; doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla şairlere, yazarlara ve sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, günümüzde ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak gelişmesini sürdürmekte, dünyanın en gözde şehirleri arasında sayılmaktadır."

Erdoğan, Hz. Muhammet'in övgüsüne ve müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ve ordusunun, fetih sırasındaki inanç, kararlılık ve azminin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071'e ulaştırma yolunda kendilerine ilham verdiğini ifade ederek, "İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

ANKARA, (DHA)

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