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Erdoğan’dan Japonya’da ‘Son Değil Yeni Başlangıç’ Mesajı 

27.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

G-20 zirvesine katılmak üzere Japonya’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı aldı. Erdoğan kabul konuşmasında, 22 yıl önce Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girişini yeniden gündeme getirdi

Erdoğan’dan Japonya’da ‘Son Değil Yeni Başlangıç’ Mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran’da Osaka’daki G-20 liderler zirvesine katılmak üzere Japonya’da. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler yapması beklenen Erdoğan, Japonya ziyaretine Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı alarak başladı. Bahçeşehir Üniversitesi’nin yakın işbirliği yaptığı Japon üniversitesindeki törene katılan Erdoğan, ziyaretine böylesine anlamlı bir programla başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki uzak mesafeye rağmen yakın dostluk ve işbirliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Japonların dirayetini anlatmak için 7 defa düşse bile 8 defa ayağa kalkmayı başaran bir halk olduğu söylenir. Tarihlerinde çok ağır travmalar yaşasalar dahi Japonlar her seferinde yepyeni bir başlangıç yapmışlardır. Türk milletinin 2 bin 200 yılı aşan tarihi de tıpkı Japon halkı gibi yeni başlangıçların, küllerinden yeniden doğuşun tarihidir" dedi.

"Bizim inancımıza göre her zorluğun ardında muhakkak bir kolaylık vardır. Yine inancımıza göre ilk başta sıkıntılı, aleyhimize görünen pek çok şeyde daha ardından hayır olabilir" diyen Erdoğan kişisel siyasi serüveninde ve Türk milletinin mazisinde yüzlerce örnek bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Şahsımın siyasi hayatında okuduğum şiirden dolayı çarptırıldığım bir hapis bazı çevreler tarafından adeta bir son, bitiş, tükeniş olarak görülürken bizim önümüzde yepyeni bir yol açıldı. 1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta koyulmak istenen hikayemiz, 2001'den itibaren yeni bir kimlikle yeni bir dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla adeta yeniden dirildi. Aynı şekilde milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren, üzüntü ve sıkıntı veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz’’ diye konuştu.

Erdoğan, 1571’de İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlılar’ın Haçlılar karşısındaki yenilgisinden de örnek vererek, ‘’Bu İnebahtı'da öyle diyordu komutan, 'Onlar İnebahtı'da bizim sakalımızı tıraş ettiler ama biz öyle bir an gelir ki kollarını keseriz, kesilen sakal gür biter ama kol yerine gelmez.' Onun için bu tür yenilgiler bir bitiş değil, ardından bazen öyle olur ki yeni bir dirilişin aynen o Japon darbımeseliyle ilgili ifade ettiğim gibi ayağa kalkmaya vesile olur" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın gündeminde Suriyeli mülteciler de vardı. ‘’Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi’’ diyen Erdoğan, şartlar ne olursa olsun etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka’da Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.

Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile 29 Haziran'da Osaka'da ikili bir görüşme yapacağı açıklandı. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de ikili görüşme yapması bekleniyor. İki liderle ayrı ayrı düzenlenecek görüşmelerde Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve ABD ile kriz yaratan S-400 hava savunma sistemlerinin gündeme gelmesi kaçınılmaz görünüyor.

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