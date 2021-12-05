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Erdoğan'dan kadın hakları açıklaması

05.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'inci yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı video mesajında, "Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87'nci yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle bir video mesajı yayınladı.

Mesajında, "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de, haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" diyen Erdoğan, "Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımların çoğunun altında AK Parti'nin imzası vardır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" söyleminde bulundu.

"Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranı hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmamıştır" diyen Erdoğan, bu tablonun AKP'nin iktidara gelmesiyle değiştiğini belirtti. Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan son seçimlerde TBMM'deki 600 milletvekilinden 104'ünü kadın milletvekillerinin oluşturduğunu söyledi.

YSK'nın verilerine göre, 104 kadın vekilden 53'ü AKP, 26'sı HDP, 18'i CHP, 4'ü MHP ve 3'ü İYİ Parti mensubu.

Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı

Türkiye'de kadınlara TBMM özelinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasal düzenleme birçok Avrupa ülkesinden önce 5 Aralık 1934'te yürürlüğe girdi. Ancak Türkiye'de kadınlar 1930'lu yılların başından itibaren siyasi haklarını elde etmeye başlamış, belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Belediye Kanunu 3 Nisan 1930’da kabul edilmişti.

DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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