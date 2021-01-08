Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'ya: "DHKP-C militanıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cuma namazının ardından gazetecilerin "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini "Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır" diye sürdürdü.

Üniversitelilere müdahale ve operasyonlar hukuka uygun mu?

Erdoğan, "Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.