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Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'ya: "DHKP-C militanıdır"

08.01.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'ya: "DHKP-C militanıdır"

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda "teröristler" olduğunu iddia ederek öğrencilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da "DHKP-C" militanı olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Cuma namazının ardından gazetecilerin "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini "Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır" diye sürdürdü.

Üniversitelilere müdahale ve operasyonlar hukuka uygun mu?

Erdoğan, "Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Boğaziçi'nde eylem yapan öğrencilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Soylu, "Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var" açıklamasını yaptı.

Kaftancıoğlu da Twitter hesabı üzerinden Soylu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "CHP’si ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması ile ilgili öğrenci protestoları esnasında polisin sert bir şekilde müdahale etmesi ve gösterilere katılan 36 kişinin evlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınması tepkiye neden olmuştu.

DHA / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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