Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini de ifade etti.

