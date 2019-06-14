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Erdoğan'dan karne mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine karne mesajı gönderen öğrencilere Twitter'dan verdiği yanıtta, "Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum.

Erdoğan'dan karne mesajı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine karne mesajı gönderen öğrencilere Twitter'dan verdiği yanıtta, "Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" dedi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar İlkokulu öğrencileri, karnelerini aldıktan sonra çektikleri videoyu, okulun Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı. "Sayın Cumhurbaşkanımız; karnelerimizi aldık, size bir mesajımız var" notuyla paylaşılan videoda öğrenciler karnelerini sallarken, bir öğrenci, "Tayyip Dede; iftihar belgesini aldım ve çok mutluyum" dedi. Videonun paylaşılmasından 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere Twitter’dan yanıt verdi. Öğrencilerin paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim; bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" diye yazdı.

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