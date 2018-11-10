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Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Biz Suudi Arabistan'a, Amerika'ya tapeleri verdik

10.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeleri Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye verdiğini söyledi.

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Biz Suudi Arabistan'a, Amerika'ya tapeleri verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elindeki tapeleri Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye verdiğini söyledi.

Erdoğan, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" dedi.

Erdoğan, Kaşıkçı'nın katillerinin 15'i cinayetin hemen öncesinde Türkiye'ye heyettekiler olmak üzere Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin içinde olduğunu ve başka yerde aranmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan yönetimine olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için tutuklu bulunan kişileri "konuşturma" çağrısı yaptı.

Kaşıkçı, evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere 2 Ekim günü gittiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, bunun planlı bir cinayet olduğunu savunurken, Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın geri dönmeye ikna konuşması sırasında yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor.

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Biz Suudi Arabistan'a, Amerika'ya tapeleri verdik

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