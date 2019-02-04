Erdoğan’dan Kaşıkçı İddiası: ‘Cinayetine Katılanlardan Bazıları Ölmüş Olabilir’ 

2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post gazetesi Ortadoğu analisti Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunabilmiş değil. Geçen hafta İstanbul ve Ankara’da temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard başkanlığındaki heyet dün Türkiye’den ayrıldı. Suudi Arabistan, BM Raportörü Callamard’ın yaptığı başvuruya rağmen ne İstanbul Başkonsolosluğu’nun kapılarını BM heyetine açtı ne de işbirliğine yanaştı. Erdoğan: “ABD’nin sessizliğini anlamıyorum” Riyad yönetiminin bu tavrından rahatsız olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump yönetimine de tepki gösterirken daha önce Kongre ziyareti hakkında bilgi sahibi olmadığını söylediği MİT Başkanı Hakan Fidan’ın söz konusu ziyaretine de atıfta bulundu. TRT Haber’de canlı yayına katılan Erdoğan, “Kaşıkçı cinayeti sıradan bir olay değildir. Bu vahşet karşısında Amerika’nın sessizliğini anlamıyorum. Kaset bizde. Konsoloslukta işi bitirdiler, uygulamayı yaptılar çıkıp gittiler. Biz bunu CIA’ye de dinlettik. CIA Başkanı, bunu Kongre’de anlattı. Benim istihbarat başkanım (Hakan Fidan) da bunu Kongre’de yanılmıyorsam 7 senatöre anlattı. Biz istiyoruz ki her şey açığa çıksın. Ortada bir vahşet var, bir cinayet var. Niye gizliyorsunuz neden gizliyorsunuz? Biliyorsunuz bizim de misafirimiz oldu Senatör (Lindsey) Graham, 2019 yılında Kaşıkçı cinayetini Kongre’nin gündeminde tutacağına söz verdi” dedi.

Erdoğan: “Suudi Arabistan bu cinayetin hesabını vermeye mecbur” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden geçen dört aylık süre zarfında bu suça katılanlardan bazılarının ölmüş olabileceğini iddia etti. Cumhurbaşkanı, “22 Suudi arasından hayatta olmayanlar var. Bazı duyumlarımız var, bazılarını götürmüş olabilirler. Ben (kayıtları) dinledim. Kendi istihbaratçısı diyor ki, ‘Bu bir felaket, bunlar morfinlenmiş’ diyor. ‘Sağlıklı biri yapamaz’ diyor. Bu operasyonu yapan ‘Ben kesip biçmeyi iyi bilirim’ diyor. İnsanın hakikaten yüreği ağzına geliyor. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı isem bu cinayeti ortaya çıkarmak da bizim üzerimize görevdir. Şimdi ben soruyorum, bu iki tane uçakta gelenler, bu işin failinin kim olduğunu bilmez mi? Başkonsoloslukta olanlar bunlar, işi bitirdiler uygulamayı yaptılar. Kaset de bizde, dolayısıyla çıkıp gittiler. Dolayısıyla işin failleri de ilk gelen 15 kişinin içinde. Planlamaya (katılanlarla) birlikte 22 kişinin içinde. Bunun cevabını vermeye mecburlar. Suudi yönetimi bunun cevabını vermeye mecbur” diye konuştu.

Çavuşoğlu: “Nasıl öldürdüklerini biliyoruz” Cinayeti önce reddeden ardından kabul eden Suudi Arabistan, cesedin bir yerli işbirlikçiye verildiği ve söz konusu kişinin robot resmini göndereceğini iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı’yla da görüşmüş olan Suudi Arabistan Başsavcısı’nın bu iddiasını gerçekçi bulmuyor. Çavuşoğlu, “En son başsavcı bu yerel işbirlikçinin robot resmini göndereceğini söyledi. Neden robot resmi? Yani bir kişi eğer yerel işbirlikçiyse bu kişi biliniyor. İsmi ne, kim veya kimler? Cesedi çıkardıktan sonra rastgele sokaktan seçilen birisi değil ki yani robot resmi kimdir, uzaktan birisinin bir suç işlediğini görürsün de kimdir tanımazsın, tarif edersin. Kim ne yaptı? Bunları biz biliyoruz. Nasıl öldürdüklerini de biliyoruz” ifadelerini kullandı. HDP’li Bilgen: “Cinayetin önüne geçilmesi konusunda gereğinin yapılmadığı çok açık” Suudi Arabistan üzerinde baskıyı arttırmaya çalışan Erdoğan’a muhalefet partilerinden eleştiriler devam ediyor. Bugün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, bu cinayetin diplomatik ilişki aracı olarak kullanıldığını savundu.