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Erdoğan'dan Kaşıkçı sonrası Suudi Arabistan'a ilk ziyaret

03.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Erdoğan'dan Kaşıkçı sonrası Suudi Arabistan'a ilk ziyaret

Bu, Erdoğan'ın 2018 yılında işlenen Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin İstanbul'da düzenlediği etkinliğin çıkışında, Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ihracat sorununu çözmesini isteyen bir iş kadınına verdiği yanıtta, "Tamam da dur bakalım. Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi, ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım" dedi.

Bu ziyaret, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de öldürülmesinin ardından Erdoğan tarafından Suudi Arabistan'a düzenlenen ilk ziyaret olacak.

İkili ilişkiler neden bozulmuştu?

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi, Ankara ile Riyad arasındaki çalkantılı ilişkilerin daha da bozulmasına neden olmuştu. Erdoğan, bu cinayetin sorumlusu olarak doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın adını hiçbir zaman anmasa da olayla ilgili olarak üst düzey Suudi yetkilileri suçlamıştı.

Suudi Arabistan ise 2018'deki kur kriziyle boğuşan Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıyı gayriresmi bir boykotla artırma çabası içine girmişti. Suudilere Türkiye'ye seyahat etmemeleri ve gayrimenkul almamaları için çağrıların yapıldığı 2020 yılında, Türk ihracatçılar da Suudi gümrüğünde yaşanan gecikmelerden şikâyetçiydi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Suriye ve Libya'daki savaşlarda izledikleri politikalar nedeniyle de gergin. Suudi Arabistan ayrıca Türkiye'yi Riyad yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'i desteklemekle suçlayan bölge ülkeleri arasında yer alıyor.

İlişkileri düzeltme sinyalleri

Ancak Türkiye son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgesel rakipleriyle ilişkilerini düzeltme arayışında.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2012'den beri gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyarette, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan geçen Kasım ayında Ankara'da Erdoğan'la bir araya gelmişti. Tarafların karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzaladığı bu ziyarette, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

Erdoğan'ın beklenen Suudi Arabistan ziyareti, Türkiye'nin yeni bir kur krizinden geçtiği ve yüksek enflasyonla boğuştuğu bir dönemde gerçekleşecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen Mayıs ayında Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez Suudi Arabistan'a gitmişti.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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