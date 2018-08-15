HABER

Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum" - "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik" - "Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bir çalışma ziyareti için ülkemize gelen kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Şeyh Hamed Al Sani ve Katar halkına Türkiye'nin yanında durdukları için milletim adına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke Katar ile ilişkilerimiz birçok alanda güçlenerek devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkek için!
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdiKılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım

İYİ Parti'de art arda istifa depremi!

İYİ Parti'de art arda istifa depremi!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, öz eleştiri vermeyeceğiz

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.