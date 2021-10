Erdoğan'dan Kavala için çağrı yapan büyükelçilere tehdit

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada önce muhalefete yüklendi. Konuşmasının ilerleyen bölümünde ise dört yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan on ülkenin büyükelçilerine değindi. Erdoğan, bu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı’na talimat verdiğini söyledi ve 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dediğini belirtti.

Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala, Kavala, Kavala, Kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi, bu on tane (…), büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim (Dışişleri Bakanı’na talimat). Bir an önce halledeceksiniz dedim. Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün terkedecekler" diye konuştu.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için on ülkenin büyükelçileri yaptırım uyarısında da bulunan ortak bildiri yayımlamıştı. ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, bildiride Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret edilerek bu durumun "Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediğini" belirtmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise büyükelçileri davayı siyasallaştırmakla suçlamış, elçilerin "diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde" ortak bir açıklama yayımladığını öne sürmüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

