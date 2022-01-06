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Erdoğan'dan Kazak lider Tokayev'e "dayanışma" mesajı

06.01.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazak lider Tokayev ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin "dayanışma" içinde olduğu Kazakistan ile "her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını" gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan Kazak lider Tokayev'e "dayanışma" mesajı

Hükümet karşıtı protestolarda can kaybının giderek arttığı Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak Türkiye de diplomatik girişimde bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'da yaşananlar hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek Türkiye'nin bu ülkeyle "dayanışma" içinde olduğunu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini hatırlatan Erdoğan, Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni ederken Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını bildirdi.

Erdoğan, gerek duyulması hâlinde Türkiye'nin "her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını" gerçekleştirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin, komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

Ölü sayısı artıyor

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zammın ardından hafta sonunda başlayan ve hükümetin istifasına rağmen süren protestolar son günlerde ülkenin en büyük kenti ve ekonomi merkezi Almatı'da yoğunlaşmış durumda.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericilerle yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 18 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık olaylarda 2 bin 298 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Kazakistan'da yerel medyada çıkan haberlere göre, Kazak yetkililer Almatı kentindeki hükümet karşıtı protestolarda 2 bin civarında göstericinin gözaltına alındığını ve bu sayının sürekli arttığını açıklamıştı.

Protestolar sırasında hükümet binalarına saldırılan Almatı'daki çok sayıda işletme yağmalanırken birçok araç da ateşe verildi.

Almatı polisi çatışmalarda "onlarca" protestocunun öldürüldüğünü belirtti.

DW,dpa,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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