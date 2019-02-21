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Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Kemal Karpat

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