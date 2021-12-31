Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Sözler

Türkiye siyasetinde iktidar ve muhalefet arasında artan gerginlik, 2021 yılının son günü de devam etti.

Bugün ASKON (Anadolu Aslanlar İşadamları Derneği) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter üzerinden duyuru yaparak gittiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda zincirle kapatılmış bir kapıyla karşılaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Önce Merkez Bankası'ndan randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar. Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini ne kadar demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için tabii olarak kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB'de yaşadık. Kendi evladının evine bile haber vermeden gidemeyen CHP'nin başındaki zatın bu eşkıyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır’’ dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘‘Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme’’

Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine CHP Genel Başkanı, sosyal medya hesabından esprili bir dille yanıt verirken Erdoğan’ın yeni yılını da kutladı.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar’’ dedi.

‘‘Milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere’’

CHP lideri yeni yıl mesajında ise 2022 yılının barış ve kucaklaşma yılı olacağını söylerken gelecek yıl bir erken seçim olabileceğini ima etti.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nin demir kapısına kelepçe vurulması ile ‘Merhaba’ dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere. İnanıyorum ki 2022, umudun yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, barışın, kucaklaşmanın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz ‘Yeter’desin’’ dedi.

2022’de erken seçimin olmadığını vurgulayan Bahçeli, CHP’yi ‘‘bölücülerle ittifak’’ kurmakla itham etti

İktidar partisinin Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni yıl mesajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Erdoğan’la benzer sıfatlarla yüklenirken erken seçimin 2022’de gündemlerinde olmadığını yineledi.

Bahçeli, ‘‘Merkez Bankası’nın, TÜİK’in ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına haydut gibi dayanarak yıkım siyasetini kuvveden fiile geçirmeye çalışan, sivil itaatsizlik damarının açılmasını sinsi sinsi hedefleyen zillet zihniyetinin terör örgütleriyle kurduğu yakınlık, bölücülerle ittifakı artık tehdit boyutundadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet sevdasının ve milli duruşunun gereği olarak paylaştığı samimi uyarıları ciddiye almadıklarını söyleyenlerin ileri düzeyde cibilliyet ve mensubiyet sorunları vardır ve ortadadır. Kamu kurumlarının kapılarında kaybettikleri haysiyet ruhsatını aramak için tertip ve tezgah içinde olanlara Türk milleti en kalıcı, en okkalı demokratik cevabı 2023 yılının Haziran ayında verecektir’’ dedi.

Bahçeli: "İBB’de işe alınan terör örgütleriyle iltisaklı vandallara göz yuman sorumluluk altındadır’’

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında ‘‘Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir’’ yorumunu yapan MHP lideri, yine İBB Başkanı’nı hedef alırken, ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı’nı mı suçladık ki belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım?’’ diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a da isim vermeden tepki gösterdi.

Bahçeli, ‘‘ Son günlerde terörle mücadelede büyük başarılara imza atan, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan Sayın İçişleri Bakanımız'la birlikte Sayın Milli Savunma Bakanımız'a yönelik asılsız ve ahlaksız ithamlar dikkatlerimizden kaçmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’yla ilgili vahim süreci bir yanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen FETÖ’cülerle ilişkilendirip dönemin Genelkurmay Başkanı hakkında spekülasyona heveslenmek, diğer yanda da İçişleri Bakanı’nı hedef almak namuslu bir davranış sayılamayacaktır. Seçilmiş olmak demek terörseverleri, terörist emelleri korumak ve taltif etmek anlamına gelmeyecektir. Devletin hükmü şahsiyeti, milletin varlığı ve güvenliği her türlü mülahazanın üstündedir. Sandıkla adaleti karşı karşıya getirmek menfur bir cinayettir. İBB’de işe alınan terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı vandallara kucak açan, onay veren, göz yuman sorumluluk altındadır’’ dedi.

