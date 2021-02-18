HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

18.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendini Gara’da katledilen 13 kişinin ölümünden sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL değerinde tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana muhalafet partisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 500 bin TL değerinde tazminat davası açtığını duyurdu. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16 Şubat tarihinde TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) CHP Grup Toplantısında söylediği "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklindeki "ithamı" nedeniyle söz konusu davanın açıldığı belirtildi.

CİB'in konuyla ilgili olarak basına verdiği bilgi notunda, "Davalının 'Gara' daki 13 şehidimizden sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımızdır ifadesi', cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, 13 kişinin katilinin PKK olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının "hiçbir yerinde PKK terör örgütüne ve yaptığı eylemlere dair en ufak bir eleştiride dahi bulunmadığı" ifade edildi.

CHP Genel Başkanının bu tavrı ile "siyasi iş birliği içinde olduğu HDP’ye, terör örgütünün işlediği cinayetler nedeniyle yönelen dikkati, Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak dağıtmaya ve HDP’yi siyaseten rahatlamaya çalıştığı" öne sürülen bildiride; Kılıçdaroğlu'nun sözleri, "Sayın Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına ağır bir saldırı" olarak nitelendirildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün sert tepki göstermiş, "Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin" diyerek yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu da dava açıyor

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında beş kuruşluk tazminat davası açacağı duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince! 'Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır' eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak, "Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" söyleminde bulunan Erdoğan hakkındaki dava dilekçesinin Cuma gününe dek Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na sunulması bekleniyor.

ANKA,DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Mars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden çıkacakMars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden çıkacak
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Denizli’nin yüzde 64'ü evli

Denizli’nin yüzde 64'ü evli

Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu koronavirüse yenik düştü

Doktor koronavirüse yenik düştü

NASA paylaştı: Mars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden mi çıkacak?

Mars'ın ipuçlarını Salda Gölü'nden çıkacak

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Balıkesir'de 83 yılın rekoru kırıldı

Balıkesir'de 83 yılın rekoru kırıldı

Balıkesir'de toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Bir ilde daha toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.