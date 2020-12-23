Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Uyuşturucu örgütünü, organ mafyanı kur, hiç olmazsa devlet senden bir şey elde etsin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, asgari ücretten vergi alınmasını eleştirirken söylediği "Uyuşturucu ticareti yapan, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayı aklamayacaksın, kara para ile devleti dolandırandan vergi alacaksın" sözleri iktidar ile muhalefet arasında yeni polemik konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine "Bu ne sapkınlıktır" sözleriyle yanıt verdi. CHP ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, Vergi Muhakemeleri Usulü (VMK) Yasası hükümlerini örnek göstererek, "Bir faaliyetin suç olması, bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir" sözleriyle savunuyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında, TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının önlenmesine ilişkin yasa teklifinde; Türkiye'nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün "nüfuz sahibi kişilerle ilgili" tavsiyesine yer vermemesini eleştirdi. İktidarın "yıl sonuna kadar bu yasayı çıkarmak zorundayız" diye teklifi getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Arkadaş, sen siyasi nüfuz sahibi kişilerin devleti soymasının önüne geçen düzenlemeyi getiriyor musun, hayır. Neden vergi cennetlerinden gelen düzenlemeyi yapmıyorsunuz. Bu yapıldığı takdirde, fakirin fukaranın hakkı savunulacak. Türkiye'den paraları götür, arkasından buraya getir ve vergi ödeme. Organ ticaretinden, uyuşturucudan para kazan, Türkiye'ye getir, sıfır vergi! Fabrikada alın teri dök, asgari ücret al, vergiye tabi... Şu kendini muhafazakar diye tanıtan partiye bak!" Kılıçdaroğlu, konuşmasında asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini savunurken de, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın; uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayı aklamayacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın. Tasarruf yapacaksın önce milletin önüne çıkarken ben tasarraf yapıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde israfa izin vermiyorum" görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada ve kamuoyunda tartışma konusu oldu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisinden tepki geldi. Muş, sosyal medya hesabından, "Kılıçdaroğlu, 'Organ ticareti ve uyuşturucu ticareti yapanlardan vergi alın' diyor. Yani bu işleri yasal hale getirin demiş oluyor. Bu adam dengeyi yitirmiş. Ne söylediğini bilmiyor! Allah akıl fikir versin!" sözleriyle tepki gösterdi. Hamzaçebi vergi kanunu hükümleriyle savundu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, kendisi eski Gelirler Genel Müdürü olan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Vergi Usul Kanunu'nun 9. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz" hükmünü anımsatarak savundu. Hamzaçebi, sosyal medya hesabından "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'Uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan vergi alacağız' dedi. Tereddüt edenler için söyleyeyim. Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir" görüşünü dile getirdi. Erdoğan'tan sert tepki: Bu ne sapkınlıktır! Kılıçdaroğlu'nun vergiyle ilgili açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu ne demek biliyor musunuz? 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz.' Sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur, bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Dün bunu kendin grup konuşmanda söyledin. Vergi konusunda da maliyede belli bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar." CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Kara para aklayan şirket ve ülkelerin ismi neden açıklanmıyor? CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "İlgili yasa maddesi diyor ki, suçun nevi ne olursa olsun, eğer devlet, bir parayı bir bedeli aldıysa, o bedelin vergisinden muaf tutulamaz. Suçun nevi, kara kapa olur, şu olur bu olur, devlet vergisini alır diyor. Kılıçdaroğlu bunu söylüyor" dedi. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun ayrıca kara para aklanmasına ilişkin düzenlemenin yapılmamasını eleştirdiğine işaret etti: