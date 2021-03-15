HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan’dan Kısıtlamalara Geri Dönmeme Sinyali

Erdoğan’dan Kısıtlamalara Geri Dönmeme Sinyali

15.03.2021 23:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan’dan Kısıtlamalara Geri Dönmeme Sinyali

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre Pazartesi günü 15 bin 503 Corona virüsü vakası tespit edildi. Rakam bu yılki en yüksek günlük vaka artışına işaret ediyor

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre Pazartesi günü 15 bin 503 Corona virüsü vakası tespit edildi. Rakam bu yılki en yüksek günlük vaka artışına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bazı illerde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdığını bildirdi.

Erdoğan, ‘‘Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık’’ diyerek, kısıtlamaların bir süre daha geri dönmeyeceği mesajını verdi.

Türkiye 1 Mart’tan itibaren illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli ve kontrollüunormalleşme kararı almış, uygulamanın her iki haftada bir tekrar değerlendirileceğini belirtmişti.

Türkiye’de iller düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere ayrılmış, her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceği belirtilmiş, iki haftada bir normalleşme uygulamasının güncelleneceği kaydedilmişti. Ancak bazı illerde görülen vaka sayısındaki yükselmeye rağmen illerin sınıflandırmasında bir değişiklik yapılmadı.

Erdoğan, ‘‘Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz’’ diye konuştu.

83 milyon nüfuslu Türkiye’de Ocak ayının ortasından beri yürütülen aşılama kampanyasında 11 milyon 500 bin aşı uygulandı. 7 milyon 930 binden fazla kişi ilk doz aşılarını olurken 3 milyon 570 bin kişi ikinci doz aşılarını da oldu. Türkiye aşılama kapmanyasını Çinli Sinovac firmasının aşısıyla sürdürüyor.

Yurtdışından aşı tedariği sürecek

Erdoğan, "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na göre Türkiye’de salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 894 bin 893 kişide Corona virüsü tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, salgından ölenlerin sayısı toplamda 29 bin 552’ye çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Belediye Başkanı'nın eşi koronadan yaşamını yitirdiBelediye Başkanı'nın eşi koronadan yaşamını yitirdi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İzmir korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

İzmir'in korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

Antalya’da dehşet! Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü, suçu yolculara attı

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü, suçu yolculara attı

Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Belediye Başkanı'nın eşi koronadan yaşamını yitirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.