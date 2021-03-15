Erdoğan’dan Kısıtlamalara Geri Dönmeme Sinyali

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre Pazartesi günü 15 bin 503 Corona virüsü vakası tespit edildi. Rakam bu yılki en yüksek günlük vaka artışına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bazı illerde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdığını bildirdi.

Erdoğan, ‘‘Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık’’ diyerek, kısıtlamaların bir süre daha geri dönmeyeceği mesajını verdi.

Türkiye 1 Mart’tan itibaren illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli ve kontrollüunormalleşme kararı almış, uygulamanın her iki haftada bir tekrar değerlendirileceğini belirtmişti.

Türkiye’de iller düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere ayrılmış, her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceği belirtilmiş, iki haftada bir normalleşme uygulamasının güncelleneceği kaydedilmişti. Ancak bazı illerde görülen vaka sayısındaki yükselmeye rağmen illerin sınıflandırmasında bir değişiklik yapılmadı.