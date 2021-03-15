Erdoğan’dan Kısıtlamalara Geri Dönmeme Sinyali

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre Pazartesi günü 15 bin 503 Corona virüsü vakası tespit edildi. Rakam bu yılki en yüksek günlük vaka artışına işaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bazı illerde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansıdığını bildirdi.
Erdoğan, ‘‘Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık’’ diyerek, kısıtlamaların bir süre daha geri dönmeyeceği mesajını verdi.
Türkiye 1 Mart’tan itibaren illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli ve kontrollüunormalleşme kararı almış, uygulamanın her iki haftada bir tekrar değerlendirileceğini belirtmişti.
Türkiye’de iller düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere ayrılmış, her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceği belirtilmiş, iki haftada bir normalleşme uygulamasının güncelleneceği kaydedilmişti. Ancak bazı illerde görülen vaka sayısındaki yükselmeye rağmen illerin sınıflandırmasında bir değişiklik yapılmadı.
Erdoğan, ‘‘Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz’’ diye konuştu.
83 milyon nüfuslu Türkiye’de Ocak ayının ortasından beri yürütülen aşılama kampanyasında 11 milyon 500 bin aşı uygulandı. 7 milyon 930 binden fazla kişi ilk doz aşılarını olurken 3 milyon 570 bin kişi ikinci doz aşılarını da oldu. Türkiye aşılama kapmanyasını Çinli Sinovac firmasının aşısıyla sürdürüyor.
Yurtdışından aşı tedariği sürecek
Erdoğan, "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’na göre Türkiye’de salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 894 bin 893 kişide Corona virüsü tespit edildi. Son 24 saatte ise 63 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, salgından ölenlerin sayısı toplamda 29 bin 552’ye çıktı.