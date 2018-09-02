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Erdoğan'dan Klasik Yay Kadın Milli Takımı'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli okçuları kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

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