Erdoğan'dan "kontrollü normalleşme" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların bayramlarını tebrik ederken, koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin açıklamalar da yaptı.

Ramazan ayının büyük ölçüde kısıtlamaların gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

Dünyanın tamamını etkileyen salgın ile mücadeleyi "kararlılıkla" sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında, aşı başta olmak üzere, salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun, zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın tedbirleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlara "her desteği" verdiklerini belirten Erdoğan, "Buna rağmen, sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah, onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz" dedi.