Erdoğan'dan Körfez krizine ilişkin mesaj

İki ülke arasında yeni ekonomik anlaşmalar imzalandı.Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik izolasyon politikası başlatmasından bu yana üçüncü kez Doha'ya giden Erdoğan bölgedeki krizin çözülmesini temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü gerçekleştirdiği Doha ziyareti sırasında Katar ile Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki krizin bir an önce sona ermesini umut ettiğini dile getirdi. Erdoğan diğer yandan Doha'ya karşı uygulanan izolasyon politikasının sonlandırılması için Riyad'ın öne sürdüğü koşullardan olan Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasını reddetti.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı olarak bilinen 5 bin askerin görev yaptığı söz konusu üssü ziyaret eden Erdoğan burada yaptığı konuşumada şunları söyledi:

"Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun, tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler, Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum."