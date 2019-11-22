Erdoğan’dan Külliye’de Bir CHP’li ile Görüştüğü İddiasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert ifadelerle yanıt verdi. Erdoğan, “Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan” dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan CHP’li bir milletvekilinin Külliye’de Erdoğan’la görüştüğünü ve görüşmede söz konusu milletvekilinin CHP’nin başına geçmesinin konuşulduğunu yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu iddiayı yalanlamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ı CHP’yi karıştırmaya çalışmakla suçlamıştı.
“Eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz”
Erdoğan, Ege Üniversitesi’ndeki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışının ardından geçtiği AK Parti İzmir Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim. İzmir'e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daime hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlamında bir hareketiz. Eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünlere sürekli kendimizi geliştirerek geldik. Biz ‘aşkla çalışan yorulmaz’ diyerek bu yolda yürüdük. Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir” diye konuştu.
“Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı”
Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in eski başbakanlardan Bülent Ecevit’i eleştiren sözlerine “Bu kadına haddini bildiriniz” diye tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’a yönelik eleştirilerini İzmir’de de sürdürdü. Erdoğan, “Grup Başkanvekili Özlem hanıma kullandıkları ifadeyi gördünüz. Bunların ifadesine bak ‘Ulan bu kadını susturun’. Şimdi ben buradan CHP'ye gönül veren bayanlara da sesleniyorum. Biri bir kadına böyle bir ifade kullanabilir mi? Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın tarlada domates toplamalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördüklerinde kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu. Hazmedemiyorlar. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor” dedi.
“Bay Kemal PYD, PKK gibi örgütlerle iş tutuyor”
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız vardır. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD, PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki 'Bu PKK terör örgütüdür' de.”
“28 Şubat zihniyetinin hortlamasına asla izin vermeyiz”
Erdoğan, “Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Milletin inancı ile değerleri ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Biz bu provokasyonlara asla göz yummadık. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz. Başı açıkmış kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş. Asla böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Böyle bir ayrım yaparsak Allah'a hesap veremeyiz. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum