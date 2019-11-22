Erdoğan’dan Külliye’de Bir CHP’li ile Görüştüğü İddiasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına sert ifadelerle yanıt verdi. Erdoğan, “Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan CHP’li bir milletvekilinin Külliye’de Erdoğan’la görüştüğünü ve görüşmede söz konusu milletvekilinin CHP’nin başına geçmesinin konuşulduğunu yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu iddiayı yalanlamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ı CHP’yi karıştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

“Eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz”

Erdoğan, Ege Üniversitesi’ndeki Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nin açılışının ardından geçtiği AK Parti İzmir Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim. İzmir'e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma, vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daime hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlamında bir hareketiz. Eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünlere sürekli kendimizi geliştirerek geldik. Biz ‘aşkla çalışan yorulmaz’ diyerek bu yolda yürüdük. Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir” diye konuştu.