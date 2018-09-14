Erdoğan’dan Kur Krizine 'Ekonomik Suikast' Yorumu

Cumhurbaşkanı, “Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur. Merkez Bankası defalarca enflasyonu açıklamıştır ama enflasyon onun açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl sonunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi, faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz arttırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez” dedi.

Erdoğan’dan Merkez Bankası’na eleştiri: “Sabır da bir yere kadar”

Merkez Bankası’nın dünkü faiz artışıyla birlikte Arjantin’den sonra dünyanın en çok faiz veren ikinci ülkesi olan Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25’lik faiz artışının dolar kurunda yarattığı gerilemeye rağmen gidişattan memnun görünmüyor.

Erdoğan: “ABD’nin saygısız taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonuç ortaya çıktı”

Cumhurbaşkanı, yıl başında 3,8 24 Haziran Seçimleri’nden sonra ise 4,6 olan dolar kurunun ağustos ayında 7 TL’yi görmesinden ABD ile yaşanan gerilimi sorumlu tuttu.

Erdoğan, “Temmuz ayı boyunca aynı seviyelerde (4,80’ler) seyreden dövizin, Ağustos’ta 7 liraya yükselmesi başlı başına ekonomik suikast girişiminin delilidir. Ağustos ayında bu ülkede ne siyasi istikrarsızlık yaşandı ne harp oldu ne de afete maruz kalındı. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarımıza açıkça saygısızlık eden taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması meselenin siyasi olduğuna işaret ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir” dedi.

Türkiye’nin cezalandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faizden yediğini belirtti.

Türkiye yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemine mi giriyor?