Erdoğan’dan Kur Krizine 'Ekonomik Suikast' Yorumu

Merkez Bankası’nın dünkü faiz artışıyla birlikte Arjantin’den sonra dünyanın en çok faiz veren ikinci ülkesi olan Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25’lik faiz artışının dolar kurunda yarattığı gerilemeye rağmen gidişattan memnun görünmüyor.
Bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, dünden sonra bugün de Merkez Bankası’nın kur tahminlerini tutturamamasını eleştirdi.
Erdoğan’dan Merkez Bankası’na eleştiri: “Sabır da bir yere kadar”
Cumhurbaşkanı, “Faizi yöneticiler belirler, enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışı ile oluşur. Merkez Bankası defalarca enflasyonu açıklamıştır ama enflasyon onun açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl sonunda revize ediyor. Madem biliyorsun bu işi, faiz tutuyor da enflasyon neden tutmuyor. Son olarak Merkez Bankası sürekli gündeme getirilen faiz arttırımını da oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Hadi buyur bağımsızlık. Şu an sabır safham, bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez” dedi.
Erdoğan: “ABD’nin saygısız taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonuç ortaya çıktı”
Cumhurbaşkanı, yıl başında 3,8 24 Haziran Seçimleri’nden sonra ise 4,6 olan dolar kurunun ağustos ayında 7 TL’yi görmesinden ABD ile yaşanan gerilimi sorumlu tuttu.
Erdoğan, “Temmuz ayı boyunca aynı seviyelerde (4,80’ler) seyreden dövizin, Ağustos’ta 7 liraya yükselmesi başlı başına ekonomik suikast girişiminin delilidir. Ağustos ayında bu ülkede ne siyasi istikrarsızlık yaşandı ne harp oldu ne de afete maruz kalındı. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarımıza açıkça saygısızlık eden taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması meselenin siyasi olduğuna işaret ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir” dedi.
Türkiye’nin cezalandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin maruz kaldığı saldırının manivelası kur gibi görülse de asıl darbeyi enflasyon ve faizden yediğini belirtti.
Türkiye yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon dönemine mi giriyor?
Gerçekten de Türkiye 2018’in ocak ayından bu yana enflasyon, dolar kuru ve enflasyonda ciddi artışlar yaşandı.
Ocak ayında %10,35 olan enflasyon ağustos ayında %17,90’a ulaşarak yaklaşık %60 artış gösterirken 2 Ocak 2018’de 3,76 olan dolar kuru 13 Eylül gününü 6,14’ten kapattı. ABD Doları’nın Türk Lirası karşısındaki değer kazancı %63’e ulaştı.
Ocak ayında %8 olan bir haftalık repo ihale faiz oranı ise 13 Eylül’deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında %24’e yükseltildi. Faiz oranındaki artış böylelikle %300 oldu.
Orta Vadeli Program 20 Eylül’de duyurulacak
Merkez Bankası’nın faiz artışından sonra piyasanın gözü Orta Vadeli Program’a (OVP) çevrildi.
Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun yazdığına göre; ihracata dayalı büyümeyi, bakanlık harcamalarda tasarrufu, bütçe açığını %2’nin altına indirmeyi hedefleyecek OVP’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Eylül’de açıklayacak.
Kılıçdaroğlu: “Faiz, Erdoğan’ı teslim aldı”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan ekonomik krizin yurtdışı kaynaklı değil bizatihi hükümetin yanlış politikalarının eseri olduğu görüşünde.
Bugün Parti Meclisi toplantısında konuşan CHP lideri, “Türkiye artık yalnız aldığı borcun ana parasını değil faizini ödemek için de borç alır hale geldi. Türkiye bu Ankara’daki beylerin döneminde tefecilere yakayı kaptırdı. Dışarıya ödedikleri faiz 156 milyar dolar, içeriye ödedikleri faiz -ödendiği dönem kura göre, 408 milyar dolar- 699 milyar lira. Faiz geldi Erdoğan’ı teslim aldı. Bankaların istediği faiz %40’ı aştı. Faturayı vatandaş ödüyor. Kalkmış dış güçleri sorumlu tutuyor? Samanı, mercimeği dış güçler mi ithal etti?” dedi.
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