Erdoğan’dan ‘Kürdistan’ ve ‘Terörist’ Tepkisi

Mardin’in 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada partililere seslendi. Mardin’e yapılan yatırımları anlatan Erdoğan’ın gündeminde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de vardı. Akşener’in Denizli Mitinginde kullandığı "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz?’ sözlerine tepki gösteren Erdoğan, suç duyurusu için avukatlarına talimat verdiğini söyledi. Erdoğan,” Şimdi bir yalan uydurdular. Ben, güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime 'terörist' dediğimden bahsediyor. Utan, utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve kata. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil" dedi.

Alandakilere HDP'li bazı yöneticilerin PKK ile ilgili sözlerinin olduğu bir video izleten Erdoğan’ın hedefinde HDP de vardı. HDP yöneticilerinin bölgeyi Kürdistan olarak tanımlamasına da değinen Erdoğan, “Kuzey Irak’a gitsinler” sözlerini tekrar etti. Erdoğan şöyle konuştu; “Ne diyor? 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama batıda da AK Parti ve MHP'yi yok edeceksiniz' diyorlar. Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı... Soruyorum sizlere, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerimiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu Bölgemiz, Ege Bölgemiz, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu nedir bu? Bu bölücülüktür. Ne diyor kadın? 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var' diyor. Bu şimdi terörist değil mi? 'Arkamızda bu var' diyor. Peki bizim arkamızda Mardinli var, bizim arkamızda Allah'ımız var. Biz bu yola böyle çıktık, böyle gidiyoruz, böyle gideceğiz."

Konuşmasında Akşener’in sözlerine ikinci kez vurgu yapan Erdoğan, ”Şimdi Meral hanım, utanmadan, sıkılmadan Denizli'de bu yalanı söylüyor. Ben orada bir hafta önce konuştum. Benim Denizlili kardeşlerim, onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar, kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

Mardin’in ardından Siirt’e geçen Erdoğan, burada da halka hitap etti. Erdoğan 20 yıl önce Siirt’te okuduğu ve hapis cezası almasına neden olan şiiri tekrar okudu. Erdoğan burada da CHP, HDP ve İyi Parti’yi eleştirdi. Erdoğan, “Milli iradeyi, demokrasiyi CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçiledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. Hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İyi Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki, dün birlikte Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada bu hanımefendi benim Denizli'li kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazıyor, 1 hafta önce buraya geldi, Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben Denizli'de konuştum. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya!” dedi.

