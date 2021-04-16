Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a sert "laiklik" eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Din İşleri Dairesi‘nin Kur'an kursu açmasını yasaklaması ile ilgili olarak sert eleştirilerde bulundu.

"Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir" diyen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın "bu yanlışından süratle dönmesi gerektiğini" ifade ederek, "dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda sadece Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepki gösterdi. Twitter hesabından alınan kararı eleştiren Altun, bunun "ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü" olduğunu savunarak, "Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır" söyleminde bulundu: