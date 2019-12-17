HABER

Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cenevre'de liderlere sunduğu kitapta, Türkiye'nin geçmişten günümüze mültecilere yönelik yürüttüğü insani politikalar anlatılıyor

CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda muhataplarına "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını takdim etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. Küresel Mülteci Forumu dolayısıyla bulunduğu Cenevre'de Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" adlı kitabı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, foruma katılan tüm muhataplarına sundu.

İngilizce ve Türkçe basılan kitap, "Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye", "Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı", "Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı" ve "Suriyeliler İçin Bir Umut Var: Güvenli Bölge" bölümlerinden oluşuyor.

Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.

Kitapta, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görsellerle ortaya konuluyor.

Türkiye'nin, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de kayıtsız kalmadığına işaret edilen kitapta, Türkiye'nin Çad, Bangladeş, Myanmar, Libya, Irak, Ürdün, Kenya gibi birçok bölgede eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan insani yardımlara kadar verdiği hizmetler yer alıyor.

Kitapta, Türkiye'nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa değinilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gözler önüne seriliyor.

Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak ifade ettiği Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Kitapta, Suriyeli mülteciler meselesinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ait olduğu da vurgulanıyor.

Yolun ortasında o halde görünce... Yolun ortasında o halde görünce...
Sivas'ta yoğun sis (2)Sivas'ta yoğun sis (2)
Yanlış anlaşılma paniğe yol açtıYanlış anlaşılma paniğe yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küresel Mülteci Forumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'yeni parti' tepkisi

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.