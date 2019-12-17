Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı

CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda muhataplarına "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını takdim etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. Küresel Mülteci Forumu dolayısıyla bulunduğu Cenevre'de Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" adlı kitabı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, foruma katılan tüm muhataplarına sundu.

İngilizce ve Türkçe basılan kitap, "Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye", "Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı", "Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı" ve "Suriyeliler İçin Bir Umut Var: Güvenli Bölge" bölümlerinden oluşuyor.

Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.