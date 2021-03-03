Erdoğan'dan Macron'a diyalog ve işbirliği teklifi

Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar başta olmak üzere gergin bir dönemden geçen Türkiye-Fransa ilişkilerinde normalleşme adımları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun bir aradan sonra ilk kez video-konferans yoluyla görüştü.

Türk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılına işaret ettiği ve Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu belirttiği kaydedildi.

Fransa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması ile Mustafa Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Batılı Müttefik devlet olmuş, anlaşmayla Fransa ve TBMM arasındaki savaş durumu son bulmuştu.

16'ncı yüzyılda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı I.François tarafından "mektup teatisiyle temelleri atılan dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini" belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa işbirliğinin çok ciddi potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.