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Erdoğan'dan Macron'a diyalog ve işbirliği teklifi

03.03.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan Macron'a diyalog ve işbirliği teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Macron ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun önemine işaret etti, Fransa ile işbirliğinin "çok ciddi potansiyel taşıdığını" söyledi.

Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar başta olmak üzere gergin bir dönemden geçen Türkiye-Fransa ilişkilerinde normalleşme adımları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uzun bir aradan sonra ilk kez video-konferans yoluyla görüştü.

Türk Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılına işaret ettiği ve Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyaloğun her zaman büyük rolü olduğunu belirttiği kaydedildi.

Fransa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması ile Mustafa Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Batılı Müttefik devlet olmuş, anlaşmayla Fransa ve TBMM arasındaki savaş durumu son bulmuştu.

16'ncı yüzyılda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı I.François tarafından "mektup teatisiyle temelleri atılan dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğini" belirten Erdoğan, Türkiye-Fransa işbirliğinin çok ciddi potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi.

Terörle mücadelede işbirliği

Erdoğan, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağalayabiliriz. Ülkelerimizi, vatandaşlarımzın can ve mal emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede de ortaklaşa atabileceğimiz adımlar var. Tüm bu hususlarda Türkiye ve Fransa'nın dayanışma içinde hareket etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilen görüşmede Erdoğan ayrıca Fransa'nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini kaydederek "Ülkem ve milletim adına salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri konusunda karşı taraflarda yer alan iki ülkenin liderleri son olarak Fransa'da siyasal İslam'a karşı mücadele için çıkarılan ve Türkiye dahil yabancı hükümetlerin Fransa'daki Müslüman cemaatler üzerindeki etkisini sınırlandırmayı da içeren yasa nedeniyle gerilim yaşamıştı.

Video konferans şeklinde gerçekleştirilen görüşmenin Eylül'den bu yana iki lider arasındaki ilk doğrudan diyalog olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ocak ayında Fransız mevkidaşı Yves Le Drian ile "son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini" belirterek bu kapsamda ilişkilerin normalleştirilmesi için bir yol haritası üzerinde karar aldıklarını belirtmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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