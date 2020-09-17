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Erdoğan’dan Macron’a “kifayetsiz muhteris” çıkışı

17.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yönelik olarak “kifayetsiz muhretis” ifadesini kullandı.

Erdoğan’dan Macron’a “kifayetsiz muhteris” çıkışı

Erdoğan izlenen politikanın gözden geçirilebileceğini kaydetti.Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi ve Libya konusunda farklı taraflarda yer alan Türkiye ve Fransa'dan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklendi.

Erdoğan izlenen dış politika ile ilgili eleştirileri "Türkiye her şeyden vazgezeçerse Fransa, başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağduyulu siyasete mi yönelir? Eksik bıraktığımız her yerin yalan, yanlış, fitne odakları tarafından doldurulması kaçınılmaz. Bunun için gece gündüz milletimizle olacağız”şeklinde konuştu.

"İzlenen politika gözden geçirilebilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sorularımızın hepsine gerçekçi ve samimi bir evet cevabı verilebilirse izlediğimiz politikayı gözden geçirmek de üzerimize vacip hale gelir” ifadelerini kullanan Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve birçok başka bölgede izlediği siyasetten vazgeçmesi halinde ne olacağını sorarak "Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde "benim Türk halkıyla değil, Erdoğan’la sorunum var" diyen Macron’un sözlerine cevaben, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" ifadelerini kullanmıştı.

DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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