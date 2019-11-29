Erdoğan’dan Macron’a: ‘Önce Sen Kendi Beyin Ölümünü Kontrol Ettir’

NATO üyesi 29 ülkenin liderleri, Kuzey Atlantik İttifakı’nın 70’inci yıldönümünde 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelecek. Ankara’nın ‘‘Gaziantep ya da İstanbul’da yapalım’’ çağrısına rağmen gerçekleştirilemeyen Suriye Zirvesi de İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye liderlerinin katılımıyla yine bu kentte yapılacak.Ancak zirveye bir hafta kala, Türkiye ile Fransa arasında gerilim iyice tırmandı. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Elysée Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrasında, "Türkiye tek başına operasyon yapıp NATO'dan dayanışma isteyemez. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon gerçek bir sorun yarattı. NATO'nun görev ve hakları nedir? Bunun belirlenmesi gerekir. Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ama bir tarafta 'müttefikiz ve dayanışma istiyorum’ deyip, diğer taraftan Koalisyon'un DAEŞ'e karşı mücadeleyi tehlikeye sokan askeri bir operasyon gerçekleştiremezsiniz” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert bir yanıt verdi.

‘’Macron çok tecrübesiz ‘terörle mücadele nedir’ bilmiyor’’ Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da gösteriler düzenleyen Sarı Yelekliler’in hakkını hukukunu çözemeyen Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulamaya hakkı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Suriye’den ülkemize yönelen tehditleri ve vereceğimiz cevapları, Fransa Cumhurbaşkanı’na da anlattım. Ama anlamıyor. İnanın çok tecrübesiz. ‘Terörle mücadele nedir’ bilmiyor. O yüzden Sarı Yelekliler, Fransa’yı işgal etti, istila etti. Niye çözemiyorsun? Haydi çözseydin, onların hakkını hukukunu. Senin Suriye ile ne işin var? Bizim 910 kilometre Suriye’de sınırımız var. Bizim Adana mutabakatımız var. Bizim Suriye’ye girme hakkımız, terörle mücadele var. Senin hangi anlaşmayla girme hakkın var? Ne işin var orada? Ne yapıyorsun sen orada? ‘Koalisyon güçleri’, diyorsun. Biz aynı zamanda koalisyon güçlerinin içindeyiz. Seni, rejim de oraya davet etmiş değil. Durumdan vazife çıkarır, gidersin. İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın, eveleyin geveleyin. Eninde sonunda Türkiye’nin güvenlik mücadelesine saygı duyacaksınız, bunun başka çıkışı yok’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa liderini eleştirirken Macron’un Kasım ayı başında İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda dile getirdiği ‘‘Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür’’ ifadelerini de gündeme taşıdı. '‘Hava atmaya gelince atıyorsun ama NATO’ya paraları ödemiyorsun’’ Erdoğan, ‘‘Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Hiç risk almayan kazanmaya alışmış ülkeler, Türkiye’nin kendi hakkını hukukunu korumaya çalışmasını hazmedemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı. Son açıklamaları bu hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir’ diyor. Sayın Macron, Türkiye’den sesleniyorum. NATO’da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO’ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getirmiyorsun. Hava atmaya gelince hava atıyorsunuz. NATO’ya ödemen gereken paraları ödemezsin. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak. Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin vermen mümkün mü?’’ dedi.