Erdoğan’dan Macron’a: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Erdoğan, Yunanistan’a da "yanlış yollara girmeyin" tavsiyesinde bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 40'ıncı yıl dönümü ile ilgili konuşmasında, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik eleştirel ifadelerine yanıt verdi.

Erdoğan, "benim Türk halkıyla değil, Erdoğan’la sorunum var" diyen Macron’un sözlerine cevaben, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" ifadelerini kullandı. "Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz" diyen Erdoğan, Fransa'nın Türkiye'ye insanlık dersi veremeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle son zamanlarda gerilim yaşayan Yunanistan’ı da sert biçimde uyardı.

Erdoğan, Atina’ya seslenerek, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız. (...) Gerektiğinde her türlü mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık" söyleminde bulundu.