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Erdoğan’dan Macron’a: “Şahsımla Daha Çok Sıkıntın Olacak”

12.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Macron’a Fransa’nın Afrika siyaseti üzerinden yüklendi

Erdoğan’dan Macron’a: “Şahsımla Daha Çok Sıkıntın Olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki polemik devam ediyor.

Önceki gün ‘‘Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor’’ diyen Macron’a bugün Erdoğan’dan yanıt geldi.

Yassıada’da düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’na ‘‘İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var.’ ‘Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak’. Defalarca sana söyledim. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda’da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. ‘Bak’ dedim ‘senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım’. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık’’ sözleriyle yüklendi.

‘‘Libya’da karşımızda darbeci Hafter ve Wagner diye Abu Dabi yönetiminin desteklediği paralı silahlı güçleri var’’

Suriye’de uluslararası destekli bir ‘‘terör devleti’’ kurulmaya çalışıldığını da söyleyen Erdoğan, Libya konusunda da Fransa ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ni suçladı:

‘‘Libya’da karşımızda darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Bütün bunlarla birlikte onların yanında Fransa sürekli gündemde. Libya’ya da çok çektirdiler. Libya’da bunlar yüz binlerce insan öldürdüler. Bunu yaptılar. Bunlar bize insanlık dersi verebilirler mi? Libya’ya niye girmek istiyor? Petrol için girmek istiyor. Afrika’nın diğer ülkelerine bunlar niçin girmek istiyor. Altın için girmek istiyor, elmas için girmek istiyor. Bakır için giriyor. Afrikalı liderler bana bunları anlatmıştı.’’

Erdoğan, Doğu Akdeniz’de anlaşmazlık yaşadığı Yunanistan’ı yanlış politikalardan dönme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Şu anda adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Kendisine destekler vereceğini söyleyenlere güvenerek zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Hepten yanlış kalırsınız. Yeri geldiği zaman, ‘komşu komşu’ diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Hamdolsun biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Gerektiğinde her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık’’ dedi.

Bahçeli’den Macron ve Miçotakis’e ‘‘bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri’ suçlaması

Aynı toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 12 Eylül darbesinin yıldönümüyle yapılan toplantıda Yunanistan ve Fransa liderlerine tepki gösterirken Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne izin veren 12 Eylül yönetimini eleştirdi.

Bahçeli, ‘‘Yunanistan bugün Ege’de, Doğu Akdeniz’de tahriklerine ve mütecaviz emellerine gerilim politikalarıyla hız veriyorsa, bunun geri planında 12 Eylül cuntasının kirli mirasının yegane dayanak olduğu meydandadır. Darbeci Evren yıllar sonra itiraf gibi bir açıklama yaparak, Ege sorunu konusunda Yunanistan’dan herhangi bir yazılı güvence almadan NATO’ya girmesine izin vermesini hata olarak dile getirmiştir. 12 Eylül’den sonra her görüş ve inanışa mensup kişilere reva görülen yargısız infazlar, işkenceler, eziyetler, insan hak ve hürriyetine yönelik saldırılar Türkiye’nin kara bir dönemini resmetmektedir. Çok şükür bu hastalık yenilmiş, tedavi sonuç vermiştir. Bunun şeref payesi de Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nindir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır’’ dedi.

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