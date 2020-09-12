Erdoğan’dan Macron’a: “Şahsımla Daha Çok Sıkıntın Olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki polemik devam ediyor.

Önceki gün ‘‘Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor’’ diyen Macron’a bugün Erdoğan’dan yanıt geldi.

Yassıada’da düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı’na ‘‘İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var.’ ‘Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak’. Defalarca sana söyledim. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda’da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. ‘Bak’ dedim ‘senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım’. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık’’ sözleriyle yüklendi.