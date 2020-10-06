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Erdoğan’dan Macron’a :‘‘Yaptığı Açık Provokasyon’’

06.10.2020 23:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’in kuzeyindeki yoksul banliyölerden biri olan Les Mureaux’da yaptığı konuşmada "İslami ayrılıkçılıkla" ilgili sözlerini eleştirdi

Erdoğan’dan Macron’a :‘‘Yaptığı Açık Provokasyon’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’in kuzeyindeki yoksul banliyölerden biri olan Les Mureaux’da yaptığı konuşmada "İslami ayrılıkçılıkla" ilgili sözlerini eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Müslümanlar’a saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Daha önce faşist grupların oy devşirmek için kullandıkları bu ucuz politikaya şimdi kimi başbakan ve cumhurbaşkanları da tenezzül etti. İç siyasette sıkışan, dış siyasete çuvallayan Avrupalı liderler İslam’ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Bu kervana son katılan isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur’’ dedi.

Erdoğan, “İslami ayrılıkçılıkla” mücadele etme konusundaki kararlılığını dile getiren Macron’un açıklamasını ‘‘saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur’’ olarak nitelendirdi, ‘‘Fransız devlet başkanı olarak İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesiyse hadsizliktir, edepsizliktir’’ diye konuştu.

‘‘Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hıristiyanlığın, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu?’’ diye soran Erdoğan, ‘‘Sen kimsin ki ‘İslam’ın yapılandırılması’ diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun" diye ekledi.

‘‘Aslında Macron İslam dünyasının krizinden bahsederek Fransa’nın ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor’’ diyen Erdoğan, ‘‘Aşırılıkla mücadele yasasıyla asıl amacın fanatizmle mücadele etmek değil İslam’la ve Müslümanlar’la hesaplaşmak olduğu anlaşılıyor. Oryantalizmin yeni bir versiyonu olan bu zihniyet samimi Müslümanlar’ı ötekileştirirken DEAŞ ve FETÖ gibi istismarcıların önünü açıyor’’ diye konuştu.

Erdoğan Macron için ‘‘Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz’’ sözlerini kullandı.

Macron açıklamalarında “İslami ayrılıkçılığın” Fransa’daki bazı Müslüman toplulukları ele geçirme tehdidi oluşturduğunu söylemişti. Macron, çocuklara okula gönderilmeden evde eğitim verilmesi ve Arapça öğretilmesinin teşvik edilmesi gibi adımları kısıtlamayı içeren bir tasarının parlamentoya gönderileceğini söylemişti.

NATO müttefiki Fransa ve Türkiye; Suriye ve Libya’da izlenen politikalar konusunda farklı duruş sergiliyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetleri de Fransa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Akdeniz’in doğusunda yaşanan gerilimin ardından Erdoğan ve Macron geçen ay yaptıkları telefon görüşmesinde ilişkileri geliştirme ve iletişim kanallarını açık tutma kararı almıştı.

Ancak Erdoğan, Macron’u bu telefon konuşmasını da hızla unutmakla eleştirdi.

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