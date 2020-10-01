Erdoğan’dan Meclis Açılışında AB ve ABD’ye Mesajlar

TBMM’nin 24 Haziran 2018’deki genel seçimler sonucunda seçilmiş milletvekillerinden oluşan 27. Dönemi kapsamındaki dördüncü yasama yılı bugünkü açılış oturumuyla başladı. En son 4 Haziran’da üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından şimdiki yasama yılında TBMM’de 586 milletvekili görev yapacak. Ancak HDP’li Tuna Çelik’in de hakkındaki cinsel istismar suçlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde HDP’nin de desteğiyle milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu. Dolayısıyla TBMM’de bu yasama yılı 585 milletvekiliyle devam edecek görünüyor.
Türkiye’de Corona virüsü salgınında vaka artışı yaşanmasına rağmen TBMM’deki bugünkü özel oturumda, milletvekilleri yaz tatili öncesinde olduğu gibi sosyal mesafe kuralını uygulamayarak yan yana oturmayı tercih etti. Maske takma kuralına ise riayet eden iktidar ve muhalefet milletvekillerinden pek çoğu, tören öncesinde, Corona virüsü hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören AKP Grup Başkanvekili Muharrem Akbaşoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özel oturuma, ilk önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Her iki parti milletvekilleri kendi liderlerini ayakta alkışlarla karşıladı. Milletvekili olmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, protokol locasında oturumu izlemek üzere yerini aldığında salondaki kendi milletvekillerince ayakta alkışlandı.
Salgın nedeniyle yabancı misyon temsilcileri bugünkü özel oturuma davet edilmemişti ancak bunun bir istisnası oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i oturuma davet etti. Azeri Büyükelçi de, özel oturumu kordiplomatik locasından izledi.
TBMM gelenekleri uyarınca yeni yasama yılı TBMM Başkanı Şentop’un başkanlık kürsüsünden konuşmasıyla açıldı. Meclis tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu gözlemlenen AKP’li Şentop, konuşmasında Ermenistan’la çatışma halindeki Azerbaycan’a destek mesajlarını ön plana çıkardı. Şentop’un, “Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır. İçinde şiddetin ve terörün onaylanmasına dair niyet taşıyan her söylem, Türkiye’ye karşı bir suikasttır ve ortadan kaldırılmayı hak etmektedir” sözleri dikkat çekti. Kulislerde Şentop’un bu sözleriyle aynı dakikalarda TBMM bahçesinde oturma eylemi yapan HDP’yi hedef aldığı iddia edildi.
Şentop kendi konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM Genel Kurulu’na davet etti. Erdoğan’ı, AKP