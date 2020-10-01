Erdoğan’dan Meclis Açılışında AB ve ABD’ye Mesajlar

TBMM’nin 24 Haziran 2018’deki genel seçimler sonucunda seçilmiş milletvekillerinden oluşan 27. Dönemi kapsamındaki dördüncü yasama yılı bugünkü açılış oturumuyla başladı. En son 4 Haziran’da üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından şimdiki yasama yılında TBMM’de 586 milletvekili görev yapacak. Ancak HDP’li Tuna Çelik’in de hakkındaki cinsel istismar suçlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde HDP’nin de desteğiyle milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu. Dolayısıyla TBMM’de bu yasama yılı 585 milletvekiliyle devam edecek görünüyor.

Türkiye’de Corona virüsü salgınında vaka artışı yaşanmasına rağmen TBMM’deki bugünkü özel oturumda, milletvekilleri yaz tatili öncesinde olduğu gibi sosyal mesafe kuralını uygulamayarak yan yana oturmayı tercih etti. Maske takma kuralına ise riayet eden iktidar ve muhalefet milletvekillerinden pek çoğu, tören öncesinde, Corona virüsü hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören AKP Grup Başkanvekili Muharrem Akbaşoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulundu.