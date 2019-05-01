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Erdoğan'dan Memur-Sen ve Hak-İş'e taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak taziyeleri iletti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak taziyeleri iletti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü kaza sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Görüşmede Erdoğan'ın ölen 5 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulunduğu belirtildi.

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