Erdoğan'dan Memur-Sen ve Hak-İş'e taziye telefonu

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak taziyeleri iletti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü kaza sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Görüşmede Erdoğan'ın ölen 5 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine, Hak-İş ve Memur-Sen camiasına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulunduğu belirtildi.

