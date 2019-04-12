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Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulmuştur" denildi.

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