Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşerek, annesinin yaşamını yitirmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulmuştur" denildi.

