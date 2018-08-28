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Erdoğan'dan Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mete Gazo tebrik

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