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Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları arayarak, tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları arayarak, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Daniyar İsmayilov sümeyye boyacı Şaziye Okur Erdoğan

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