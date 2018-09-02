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Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milli Sporcu Anagöz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.

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Avrupa Okçuluk Şampiyonası madalya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yasemin Ecem Anagöz

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