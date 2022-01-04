Erdoğan'dan muhalefete gözdağı: Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?

Erdoğan, "Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi?" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi.

Muhalefet partilerinin sokaklara dökülmesine izin verilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de dökülün siz de aynı dersi alırsınız" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamalarını da eleştiren Erdoğan, "Bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırdılar. Güya helalleşme diyerek çıktıkları yolda az gittiler uz gittiler, vara vara tek parti faşizmine geri döndüler" dedi.

"Enflasyon üzerindeki köpüğü alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız" ifadelerini kullandı. "En zoru geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma, milletimize, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir" diyen Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜİK, dün Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarını açıklamıştı. TÜİK'in verilerine göre, yıllık bazda yüzde 36,08 olan enflasyon son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

DW,BÖ/HS

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