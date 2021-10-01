Erdoğan'dan Muhalefetin Eleştirilerine Yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kürt sorununu çözdüğü, yeni anayasayı TBMM'de uzlaşmayla hazırlamak istediği ve Merkez Bankası'nın rezervinde sıkıntı olmadığı" mesajlarıyla muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Erdoğan, TBMM'nin yasama yılı açılışındaki kürsü konuşmasıyla muhalefet partilerince yürütülen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununda çözüm için TBMM'yi adres göstermesi ve bunu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın desteklemesi gündemdeydi.

TBMM çatısı altında çözüm bulunması yönündeki görüşe karşılık güvenlik politikalarıyla hareket etme kararı aldıklarını vurgulayan Erdoğan ise, Kürt sorununu ortadan kaldırdıklarını savundu.

Erdoğan, "Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de güvenlik stratejilerimizi değiştirmektir. Tehditleri kaynağında bulup yok etme esasına dayanan yeni güvenlik anlayışımız sayesinde, sınırlarımızın dibinde bir veya birkaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına 'Kürt sorunu' denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük" dedi.

Erdoğan, ''Diyarbakır’daki vatandaşlarımıza bizzat söz verdiğimiz şekilde ret, inkar, asimilasyon politikalarını nasıl ortadan kaldırdıysak, geri kalmışlık zincirini nasıl kırdıysak bu meseleyi hala istismar konusu yapmak isteyenlerin maskelerini de aynı şekilde düşüreceğiz. Böylece Diyarbakır Anneleri'nin şanlı direnişleriyle terör örgütünü tir tir titretebildikleri, onların siyasi uzantılarının gerçek yüzlerini ortaya çıkardıkları bir dönemi başlattık. Bu vesileyle Diyarbakır Anneleri'ni bir kez daha buradan selamlıyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını samimi bulmadı

Erdoğan, muhalefet partilerine seslenerek, "Bir süre önce gündeme getirdiğimiz, ülkemize, tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yeni anayasa için uzlaşma yönünde mesaj vermesi ise, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nca samimi bulunmadı. Kılıçdaroğlu, TBMM açılışı sonrasında Erdoğan'ın çağrısıyla ilgili soruya, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor" şeklinde yanıtladı.

''Kürt sorunu Türkiye'nin temel sorunu''

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt sorunuyla ilgili sözlerini değerlendirdi. HDP'li Beştaş, ''Kürt sorunu Türkiye'nin temel sorunu ve TBMM'de çözümü için çalışılmalı'' mesajı verdi. HDP, Erdoğan'ın Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarından sonra ilk açıklamayı VOA Türkçe muhabirine yaptı

