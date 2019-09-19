HABER

Erdoğan’dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 00:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş’ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş’ı rahmetle yad ettiğini bildirerek resmi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"10 yıl önce bugün.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş’ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş’ı rahmetle yad ettiğini bildirerek resmi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009’da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba’nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012’de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
İzmir'de korkutan gece! Mahalleli sokağa döküldüİzmir'de korkutan gece! Mahalleli sokağa döküldü
Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralıMaltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İzmir'de korkutan gece! Mahalleli sokağa döküldü

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kaçak yapı' açıklaması

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.