HABER

Erdoğan'dan Nevruz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nevruz mesajında, "Baharın müjdecisi Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nevruz mesajında, "Baharın müjdecisi Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü'nü kutluyorum. Farklılıkları zenginlik olarak telakki eden, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerle yoğrulmuş bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacak, bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın kendi tarihimizden aldığımız güçle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Baharın müjdecisi Nevruz'un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Üniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemiÜniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemi
Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı’nın dördüncüsü düzenlendiSîreti Sûrette Görmek Çalıştayı’nın dördüncüsü düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.