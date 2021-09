Erdoğan'dan New York'ta Gençlere Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) ve Ensar Vakfı’nın ABD’de ve İngiltere’de birlikte kurdukları TÜRKEN Vakfı’nın temsilcilerini, New York’ta yeni açılan Türkevi binasında kabul etti. Erdoğan, kendisini ziyarete gelen gençlere, “Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir” dedi.

“Salgının ardından gelen kısıtlama tedbirleri bizi iki ay ayırdı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta gençlerle son olarak geleneksel gala yemeği vesilesiyle iki yıl önce bir araya geldiklerini belirterek, “Salgın sebebiyle birçok programımız gibi geçen seneki New York ziyaretimizi de tehir etmek zorunda kaldık. Ülkemizden tecrübeli bir diplomatın, aynı zamanda AK Parti’de siyaset yapmış, bakanlık yapmış Sayın Volkan Bozkır’ın Genel Kurul Başkanlığı döneminde buralarda bulunmayı arzu ediyorduk. Ancak küresel salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler, maalesef buna müsaade etmedi. Ancak iki yıllık aradan sonra tekrar biraraya geldik. Bu süre zarfında elbette vakıflarımızı, derneklerimizi, gençlerimize sahip çıkan gönüllü teşekküllerimizi ihmal etmedik. Video konferans vasıtasıyla vakıf veya derneklerimizin düzenledikleri programlara iştirak ettik. Yürütülen faaliyetler hakkında düzenli bilgi aldık, yaşanan sıkıntıları ve karşılaşılan sorunları çözmenin çabası içinde olduk. Gençlerimizin Amerika’daki çatısı ve yuvası olarak gördüğümüz TÜRKEN’in çalışmalarını da aynı şekilde yakından izledik. Salgın sürecinde Amerika’daki Müslüman öğrenci kardeşlerimize yönelik desteklerinizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Çabalarınızdan ve fedakarlıklarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum” dedi.

“Eğitimin durmasına rağmen öğrencilere barınma ve burs desteğimizi sürdürdük”

Erdoğan, konuşmasında salgın hastalık nedeniyle kesintiye uğrayan eğitime rağmen öğrencilere yurt ve burs desteğinin devam ettiğini belirterek, “Sağladığınız imkanlar sayesinde, onlarca kardeşimizin kaygılarını giderdiniz. TÜRKEN’in, 2014 yılından bugüne beş farklı eyaletteki sekiz merkezde, 500’ü aşkın öğrenciye hizmet sunması gerçekten takdire şayandır. Sürecini yakından takip ettiğim New York’taki yurdun da bir an evvel tamamlanarak Türk ve yabancı öğrencilere hizmet vermeye başlayacağına inanıyorum. İnsan ömrünün en kıymetli zaman bahar yılları olan gençliğin, aynı zamanda bireyin şahsiyet ve karakterinin teşekkül ettiği en kritik dönemdir. Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin, ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır. Hükümetlerimiz döneminde yürüttüğümüz gençlerle ilgili çalışmalara bu hassasiyetle yaklaştık. Gençlerimizin kendilerini en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Devletimizin kurumlarının verdiği burs ve desteklerden, vakıflarımızın teşvik edilmesine kadar her türlü imkanı kendilerine sunduk. TÜRKEN Vakfı’nın yürüttüğü gerçekleştirdiği örnek faaliyetler, çağımızın vebası olan İslam düşmanlığıyla mücadelemize de önemli katkılar sağlıyor. ‘Gençlik Köprüleri’ gibi programlar sayesinde, ülkemize yönelik ön yargıların kırılmasına yardımcı oluyorsunuz. Bu programın önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının daha da artırılarak sürdürülmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun, bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için, onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa, biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret edeceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Her kesimden gençlere sahip çıkma konusunda TÜRKEN Vakfı’na gönül veren, bu çatı altında çaba gösteren herkese güvendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her fırsatta gençlerimize şu hususları hatırlatıyorum. Sizler asla sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Hepiniz de tarihiyle, birikimiyle, vicdanıyla, değerleriyle, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla maruf necip bir milletin evlatlarısınız. Atanız; Sultan Alparslan’dır, Fatih’tir, Yavuz’dur, Sinan’dır, Barbaros’tur, Hayme Ana’dır, Nene Hatun’dur. Siz, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, daha nice büyük mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız. Bugün de vatanı, bayrağı, ezanı ve istikbali söz konusu olduğunda, ölümü öldüren cesur bir milletin çocuklarısınız. 15 Temmuz gecesi bu millet çıplak elleriyle tankları durdurarak, silahları susturarak tüm dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi vermiştir” dedi.

“Başınızı asla yere eğmeyin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulundu Erdoğan, “Başınızı asla yere eğmeyin. Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Karamsarlığa kesinlikle kapılmayın. Her biriniz, bizim ve ailenizin istikbalisiniz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Çok yakında önemli sorumluluklar üstlenecek, önemli görevlere gelecek ülkemize aşkla, şevkle, sevdayla hizmet edeceksiniz. Sizlerden sadece eğitiminize, hedeflerinize odaklanmanızı, ülkeniz, milletiniz ve kendiniz için hayal kurmaya devam etmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.