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Erdoğan’dan Papa Françesko’ya "İsrail" çağrısı

17.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Françesko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde uluslararası kuruluşlar tarafından İsrail’e karşı yaptırım kararı alınabilmesi için Papa Françesko’ya çağrıda bulundu.

Erdoğan’dan Papa Françesko’ya "İsrail" çağrısı

Ortadoğu'daki gerginlik ikinci haftasına girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere "katliam” uyguladığını söyledi ve uluslararası kuruluşlar tarafından İsrail'e karşı yaptırım kararı alınabilmesi için Papa Françesko'ya çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hristiyan dünyasının lideri Papa Françesko telefonla görüştü.

Açıklamada, Erdoğan'ın Papa Françesko'ya "Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirttiği” aktarılırken, Erdoğan'ın "uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail’i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine” dikkat çektiği ifade edildi. Açıklamaya göre Erdoğan, Papa'nın "bu konuda vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüğünü söylediği aktarılırken, "Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdiği” ifade edildi.

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gündemiyle pazar günü toplanan BM Güvenlik Konseyi'nden ortak bir açıklama çıkartma çabaları ABD tarafından engellenmişti. ABD yönetimi tansiyonun düşürülmesi için her iki tarafla görüştüklerini söylüyor ve BM Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir açıklamanın bu diplomatik girişimleri baltalayacağı görüşünü savunuyor.

Geçen hafta başından bu yana süren çatışmalarda Gazze’de aralarında 58 çocuğun bulunduğu en az 197 kişinin hayatını kaybederken, İsrail’de de Hamas’ın attığı roketler sonucunda şu ana kadar 10 kişi yaşamını yitirdi.

DW,DHA / DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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